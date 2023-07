Licata, trova un portafoglio con 295 euro e lo riconsegna al proprietario

Un bel gesto che fa onore alla persona che lo ha fatto e alla città di Licata. Per una volta scriviamo di un atto di onestà portato a termine in provincia di Agrigento da una donna che stamattina nei pressi del quartiere Fondachello ha trovato un portafoglio a terra. Dentro c'erano documenti, varie carte di pagamento e 295 euro. La cittadina licatese non ha esitato: ha preso il portafoglio e lo ha portato al comando della polizia municipale della cittadina agrigentina che si trova in via Egitto.

Il gesto è ancor più da elogiare perché la donna non ha voluto che uscisse il suo nome. A rendere noto quanto successo è stato l’assessore con delega alla polizia municipale, Salvatore Manuello, che ha anche raccontato che grazie ai documenti i vigili hanno potuto risalire al legittimo proprietario.