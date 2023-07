Sbarco di migranti a Lampedusa mentre arrivano Piantedosi e Johansson

Altri 63 migranti, fra cui 4 donne, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il loro barchino di 7 metri è stato soccorso, in area Sar, dalla motovedetta Cp305 della guardia costiera. Natante che anche in questo caso è stato lasciato alla deriva. I migranti, originari di Eritrea, Bangladesh, Siria, Egitto, Sudan, Nigeria e Gambia hanno dichiarato di essere partiti da Zuwara in Libia. All’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono stati trasferiti, sono giunti poco prima che arrivassero il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, che hanno iniziato a visitare la struttura.

Prima dei 63 erano stati soccorsi, durante la notte, altri 43 migranti. Il gruppo, fra cui 12 donne e 2 minori, era su un gommone bianco di 7 metri, partito da Sfax in Tunisia. I migranti hanno riferito di essere originari di Costa d’Avorio, Mali, Burkina Faso, Sudan, Gambia e Yemen.

Nella tarda mattinata, su disposizione di Prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento, con il traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle, di 45 migranti.