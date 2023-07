Agrigento, ladri entrano in due case in viale della Vittoria: rubati monili, gioielli e un rolex

Sembra che ad agire sia stata la stessa mano criminale ad Agrigento dove una banda di ladri si è intrufolata in due abitazioni e ha portato via un cospicuo bottino. I furti sono avvenuti in viale della Vittoria in pieno giorno, con modalità simili che lasciano pensare all'opera di professionisti. Stesso stabile, stessa tecnica di intrusione, un furto a distanza di poche ore l'uno dall'altro: non sembrano esserci dubbi sul fatto che il crimine sia stato compiuto dagli stessi ladri che sono peró al momento ignoti. Hanno agito in un orario, di mattina, in cui nessuno dei proprietari dei due appartamenti era in casa e hanno portato via i gioielli di alto valore di una donna di 75 anni che erano custoditi dentro una cassaforte, e monili d'oro e un rolex dalla casa di un impiegato 47enne.

Nel condominio nessuno ha visto o sentito nulla. La polizia, dopo l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Agrigento, ha avviato le indagini, nella speranza che i malviventi abbiano lasciato tracce. Al setaccio le videocamere di videosorveglianza della zona.