Incidente a Ravanusa, monopattino si scontra con un'auto: un ferito

Incidente questa mattina a Ravanusa tra un monopattino elettrico Ducati e un'auto Citroen. Lo scontro è avvenuto in via Carnelutti nei pressi di una nota pizzeria. Secondo una prima ricostruzione, due ragazzi si trovavano sul monopattino ma il mezzo a due ruote non avrebbe risposto al comando dei freni e sarebbe finito contro l'auto guidata da una donna.

L'incidente è stato molto violento, il parabrezza dell’auto è andato in frantumi e anche il monopattino ha avuto seri danneggiamenti. Uno dei due giovani sul monopattino è rimasto seriamente ferito. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha soccorso.

I sanitari hanno poi trasportato il giovane in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, ha riportato la frattura ad un braccio. La donna al volante della Citroen non è rimasta ferita, per lei solo un forte spavento.