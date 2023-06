Agrigento, cade una tettoia a San Leone e colpisce mamma e neonata: piccola salvata dai soccorritori

Una lotta contro il tempo per salvare una neonata che aveva avuto una ostruzione totale delle vie aeree ed era già quasi cianotica, ma alla fine la piccola ha ripreso a respirare grazie all'intervento dei soccorritori. Una calda serata estiva a San Leone, località balneare di Agrigento, stava per trasformarsi in tragedia.

Ieri sera, intorno alle 22, una tettoia di un esercizio commerciale si è staccata a causa del vento, finendo su alcuni clienti che si trovavano seduti. Feriti anche una mamma che stava allattando e la figlioletta. Immediatamente i passanti hanno allertato l'ambulanza e soccorso le persone che si trovavano sotto, cercando di liberarle.

La bambina, però, non respirava più ma, fortunatamente, a piazzale Giglia, nei pressi dell'incidente, c'era un’ambulanza Gise 118. I soccorritori hanno preso la neonata che aveva avuto una ostruzione totale delle vie aeree e hanno immediatamente praticato le manovre di disostruzione pediatrica facendo sì che la bambina tornasse a respirare. Sono stati attimi di panico, ma fortunatamente la piccola è tornata a respirare ed è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Adesso sta bene.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i poliziotti e i militari dell’esercito italiano.