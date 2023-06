Per Menfi una giornata di festa, collocata la «Bandiera blu»

«Oggi è una giornata di festa per Menfi, alziamo la ventisettesima Bandiera Blu per il mare pulito e siamo l’unico Comune della Sicilia occidentale che ha ottenuto il riconoscimento». Manifesta grande soddisfazione il nuovo sindaco di Menfi, Vito Clemente, parlando ai suoi concittadini sulla passerella in legno di Porto Palo, struttura dove è stata collocata, anche quest’anno, la Bandiera Blu. Clemente parla accanto agli assessori, al presidente del consiglio, Ezio Ferraro, e ad alcuni consiglieri comunali che sono intervenuti, assieme a un nutrito gruppo di menfitani. «E’ un riconoscimento di cui andiamo fieri – ha detto Clemente – frutto di tanta passione nel costruire le cose a cominciare dal depuratore che è lo strumento essenziale per la Bandiera Blu». Tra pochi giorni, a seguito dei lavori e delle verifiche tecniche in corso, è attesa una buona notizia per Porto Palo, quella che si potrà riaprire al transito pedonale la strada nella parte in cui, a novembre del 2021, si è verificata una frana.

«Il muro di contenimento – ha detto il sindaco – a quanto pare non ha ceduto e questo è importante perché la frana è ferma. Faremo ulteriori verifiche assieme ai tecnici regionali ed a breve potremo indicare come si procederà». C’è un finanziamento regionale di 500 mila euro per il consolidamento del costone nella zona. La soluzione definitiva, per il sindaco Clemente, con tutti i lavori realizzati, in tempo per la stagione estiva 2024. Clemente ieri ha annunciato che per rinfoltire il personale del Comune di Menfi ha deciso di ricorrere anche a chi è andato in pensione. «Abbiamo già pronto il bando – ha detto – per il personale in pensione per un rientro a titolo gratuito. Inoltre, abbiamo definito un concorso e un’unità prenderà servizio il primo luglio. Sto interloquendo con altri sindaci per il personale a scavalco che può venire a Menfi. Questo in particolare per l’ufficio tecnico dove ben nove unità sono andate in pensione negli ultimi anni e non sono state sostituite». Lungo la fascia costiera di Menfi sono in fase di esecuzione in questi giorni numerosi interventi di manutenzione. «Ci sono anche volontari – ha detto Clemente – che ci stanno dando una mano. C’è personale Esa che opera a Menfi, ci sono ditte e stiamo stipulando una convenzione con un dipartimento regionale che ha disponibilità di personale anche per il decoro urbano che è essenziale per essere ospitali con il turista come noi vogliamo essere».