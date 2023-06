Orrore a Santa Margherita Belice: cane legato e bruciato vivo

Le foto di un povero cane legato e bruciato vivo sono a dir poco strazianti. Per questo motivo non le pubblichiamo. Il crudele atto è scoperto stamani a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. Il fedele animale è stato rinvenuto lungo una strada secondaria, completamente carbonizzato, con le zampe posteriori legate con un filo di ferro.

L'associazione Oasi di Ohana - I Pelosi di Chiara, realtà fondata da Chiara Calasanzio (nella foto), che da ormai dieci anni proprio a Santa Margherita Belice salva e accoglie cani abbandonati, randagi e vittime di violenza, ha diffuso la notizia, ma non sono ancora chiare la dinamica né tanto le motivazioni che hanno spinto un essere umano, se così puó essere definito, a compiere un tale gesto.

"Anziché benvenuti in Sicilia mi verrebbe da dire benvenuti all'inferno - scrive Chiara Calasanzio fondatrice della" Onlus I pelosi di Chiara" -. La scena era straziante e questa anima pura deve aver vissuto una tremenda agonia. Non so se sia stato l'atroce Arancia Meccanica di alcuni ragazzini o una vendetta di qualcuno a cui il cane possa aver dato fastidio. Spero che in fretta ce lo dicano i carabinieri, in cui riponiamo massima fiducia e che siamo certi indagheranno senza sosta perché si tratta dell'assassinio di un cane innocente. Temo - conclude - che questi gesti siano figli del modo in cui il randagismo viene gestito in questo comune e nelle regioni del sud in generale: tutte le istituzioni devono sentirsi responsabili di questo assassinio".