Tre sbarchi a Lampedusa, arrivati in poche ore 181 migranti

Sono 125 i migranti sbarcati a Lampedusa, da mezzanotte in poi quando i due barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette Cp 324 e 205 della guardia costiera. Nella serata di ieri (17 giugno), a molo Favarolo, ne erano giunti altri 56, dichiarando di essere bengalesi, egiziani, siriani, pakistani e sudanesi, partiti da Sabratha, in Libia, pagando dai 3 mila ai 5 mila dollari.

Alle 2,30 sono sbarcati in 79 (12 donne e 16 minori) che hanno detto di essere originari di Egitto, Marocco, Yemen, Tunisia e Siria. Il gruppo ha riferito d’essere salpato da Sidi Mansour, in Tunisia, pagando da mille a 3 mila euro. Poco dopo sono giunti in 46 (7 donne) originari di Costa d’Avorio, Burkina Faso, Guinea, Sierra Leone e Mali, riferendo di essere salpati all’alba da Sfax in Tunisia, pagando 2 mila dinari tunisini.

In tutto, si tratta di 181 migranti, che sono stati portati all’hotspot in contrada Imbriacola, dove, all’alba, c’erano 203 ospiti. Di questi, 82 sono stati imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.