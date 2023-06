L'addio di Canicattì al maratoneta Antonio Sgammeglia, per tutti era il "keniano bianco"

Lutto nel mondo dell'atletica siciliana: è morto Antonio Sgammeglia, portacolori del Marathon Team Canicattì, società della città dove è nato. Aveva 62 anni. Sgammeglia si aggiudicò lo scorso anno l’edizione 2022 della Messina Marathon.

Moltissimi i messaggi di cordoglio. Tra i primi, Diego Terrana; "La vita è un viaggio che ci permette di conoscere molte persone sulla nostra strada. Ma solo in pochi restano nei nostri cuori per sempre. Tu sei uno di quelli, buono di cuore, semplice, genuino. Ci mancherai. Ciao grande amico Antonio Sgammeglia, il nostro "keniano bianco", adesso puoi tornare a fare ciò che amavi di più, scala le cime più alte del paradiso".

"Apprendiamo con turbamento e con infinito dispiacere che Antonio Sgammeglia, ci ha prematuramente lasciati, al termine di una inesorabile malattia. Lo ricordiamo cosi, sorridente e vincitore alla Messina Marathon del 2022, atleta e persona solare, empatica e umile. Alla famiglia di Antonio, le nostre più sentite condoglianze. Ciao Antonio," scrive su Facebook Siciliarunning.it.

"Antonio Sgammeglia come in vita, anche nella morte ha unito tutti ma questa volta nel dolore di una Comunità che si svuota di tanti valori che lui ci lascia in eredità. Un pensiero unanime viaggia sui social, nelle vie cittadine e nella casa di famiglia: Antonio era un buono, un uomo sincero che riusciva a stare bene con tutti. Per essere grandi uomini non per forza è necessario ricoprire alte cariche ma bisogna semplicemente comportarsi bene e fare la propria parte in questa terra che ci vede di passaggio. Ti abbraccio forte, ci vediamo alla fine del mio viaggio", scrive Lillo Restivo.

E ancora, il ristoratore Gioacchino Sferrazza: "Adesso lo posso scrivere. Nel mio piatto hanno mangiato in tanti anzi tantissimi che non si può immaginare.....parenti .....amici ......colleghi ....calciatori ....presidenti .....direttori sportivi.....allenatori .....avvocati professori ......politici .....ecc ecc ecc ma e dico ma ........in un momento mio particolare e di tutta la mia famiglia ..........tu in silenzio e in piena umiltà ........sei andato a trovare mio suocero a casa sua ......e con le lacrime agli occhi gli hai detto ..............zi nto.......mi faccia un piacere gli dice ma cumbari iachino che io ciò la somma di euro .........in banca ......mi può fare la cortesia se gli dice che scende e li viene a prendere e poi me li da quando si riprende? Carissimo fratello mio Antonio Sgammeglia sei stato sempre un fratello per me e per la mia famiglia e avevi 5anni ed eri presente al matrimonio di mia madre e mio padre. Io non ho mai dimenticato di quel gesto e persone che ho fatto bene non si sono degnati di portare un semplice fiore. Carissimo amico mio Antonio se stato sempre quello che dicono tutti su facebook sei stato il sorriso di tutti un ragazzo speciale leale disponibile e soprattutto amico vero".

A ricordarlo, anche l'Asd Marathon Team Canicattì: "Domani presso la chiesa Sacra Famiglia in Canicattì alle ore 15:00 saluteremo il nostro amatissimo compagno di mille avventure Antonio Sgammeglia. Indiscutibilmente la persona migliore al mondo. Essere stati tuoi amici e tuoi compagni ci rende le persone privilegiate. Antonio rimarrai sempre il nostro Numero1". Non solo maratoneta, anche ultramaratoneta, a ricordarlo anche il Trail Sicilia Challenge: “È una giornata triste per tutti noi. Forse i sentieri e le montagne siciliane erano troppo piccole per accogliere la sua immensa simpatia, il suo affetto smisurato, la sua passione. Vai sempre con la tua falcata agile e snella fratello Antonio Sgammeglia e quando ci vedrai dall’alto sorridici sempre come eri abituato a fare. Un abbraccio alla tua splendida famiglia e alla tua squadra composta anch’essa da fratelli per noi tutti”.