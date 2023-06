Montaperto, incendiata l'auto usata per il trasporto di emodializzati

A Montaperto si indaga sull'incendio di una vettura, una Fiat Punto, usata per il trasporto di emodializzati di proprietà della società Ares di Agrigento. Sul posto, sono giunti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile e i vigili del fuoco del comando provinciale

L'incendio è avvenuto in via Rosario nella notte fra domenica e ieri. Subito dopo lo spegnimento delle fiamme, i carabinieri hanno avviato le indagini e hanno ascoltato un 75enne, uno dei soci dell'Ares, che ha in uso l'auto per il trasporto di emodializzati. I militari hanno provveduto anche a perlustrare la zona alla ricerca di impianti di videosorveglianza, ma secondo prime informazioni, non ve ne sarebbero nell'area dove l'auto era stata parcheggiata.

L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica ed è condotta dai carabinieri della stazione di Montaperto.