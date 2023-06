Agrigento, auto finisce in un dirupo in via Petrarca: tre feriti

Tre uomini sono caduti ieri pomeriggio con un'auto in un dirupo ad Agrigento. L'incidente è avvenuto mentre il veicolo percorreva la via Petrarca, nei pressi di un campo sportivo. In prossimità di una curva il conducente della Renault Clio, per ragioni ancora da stabilire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, cadendo da un'altezza di circa quattro metri in un canale di contrada San Marco.

L'autovettura, che si è ribaltata più volte, è completamente distrutta e le persone a bordo sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e tre ambulanze che hanno condotto i tre feriti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di Dio. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Ad effettuare i rilievi per determinare la dinamica del sinistro la polizia locale di Agrigento.