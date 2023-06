Agrigento, scontro tra auto in località Zingarello: atterra l'elisoccorso per un ferito grave

Una Jeep Compass e un Van Peugeot si sono scontrati frontalmente sulla strada provinciale 71 nei pressi della contrada Misita, in località Zingarello, ad Agrigento. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi. Il conducente del mezzo Peugeot è rimasto ferito.

Sul posto sono giunti i soccorsi. I sanitari del 118, però, hanno ritenuto opportuno chiamare l'elisoccorso per trasportare il ferito in maniera celere ad un ospedale ben attrezzato per le urgenze. E' intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per determinare le cause del sinistro. Seguiranno aggiornamenti.

© Riproduzione riservata