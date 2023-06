Agrigento, scontro tra auto e moto al Villaggio Mosè: 23enne ferito gravemente

Aveva da poco finito il turno al Mc Donald's del Villaggio Mosè di Agrigento e stava facendo ritorno a casa quando la sua moto si è scontrata con un'auto in viale Leonardo Sciascia, poco prima del distributore di benzina Q8. Il giovane, un 23enne, vittima dell'incidente avvenuto ieri in tarda serata, si trova adesso ricoverato in gravi condizioni.

L'impatto con l'altro mezzo ha catapultato il motociclista sull'asfalto. Un volo di diversi metri che è finito sotto un'altra autovettura che era posteggiata. A dare i primi soccorsi è stato Sandro Bennici, volontario della Gise. Sul luogo del sinistro sono giunte due ambulanze e i carabinieri. Un mezzo del 118 ha trasportato d'urgenza il centauro all'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento dove si trova attualmente ricoverato. Ha riportato diverse ferite in tutto il corpo e un trauma cranico.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi per determinare la dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata