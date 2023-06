Gregge di pecore invade strada di Agrigento, traffico in tilt: il video sui social diventa virale

Un gregge di pecore ha invaso oggi via Imera ad Agrigento, creando disagi per il traffico e stupore tra la gente. C'è chi ha filmato la scena, con un uomo a cavallo in testa al gregge, e il video è diventato virale sui social. Le pecore si sono anche fermate nell'aiula spartitraffico della strada per brucare tranquillamente l'erba.

Tanti i curiosi che si sono soffermati per riprendere la singolare passeggiata del gregge. Nel giro di una decina di minuti, comunque, la situazione è tornata alla normalità e le auto hanno potuto riprendere tranquillamente il transito, dopo avere atteso pazientemente bloccati in auto, al caldo.

Tantissimi i commenti al post. C'è chi ironizza (A me piacciono queste situazioni anomale e poi chissà cosa è successo al povero pastore, c’è sempre una pecora nera che avrà sbagliato strada e le altre sono andate dietro), ma c'è anche chi non perde tempo a puntare il dito contro gli amministratori (L'anarchia più assoluta ...altro che Capitale della Cultura 2023).

