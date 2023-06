Caramelle rubate alla Lidl di Favara, scattano tre arresti

Marito, moglie e un'amica sorpresi a rubare caramelle e cioccolati alla Lidl di Favara. Furto in piena regola, che è costato addirittura l'arresto, con tanto di processo per direttissima. Si tratta di un uomo di 32 anni, di una donna di 28 e di una di 52 anni, accusati di furto pluriaggravato dall'avere agito in tre persone e su cose esposte alla pubblica fede. L'episodio è avvenuto domenica.

Avevano nascosto la merce in un doppio fondo artigianale di una borsa: il proprietario si è accorto del furto e ha chiamato i carabinieri.

I tre favaresi, secondo la ricostruzione dell'episodio, avrebbero fatto finto di fare la spesa nel supermercato di via Capitano Callea per rubare caramelle e cioccolati del valore complessivo di poco superiore ai 50 euro. I dipendenti dell'attività hanno avuto il sospetto che nascondessero della merce e hanno chiamato i carabinieri che, in pochi minuti, sono riusciti a bloccarli e, una volta controllata la borsa, è emersa la presenza del doppio fondo dove era nascosta la refurtiva.

