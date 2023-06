Canicattì, scontro tra due auto sulla statale: grave trentenne di Racalmuto

Due auto si sono scontrate lungo la strada statale 122, nell’Agrigentino, in direzione Canicattì. Ad avere la peggio un uomo di 30 anni di Racalmuto che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta, in codice rosso.

Lo scontro è avvenuto probabilmente a causa di un sorpasso. A scontrarsi una Tiguan, il cui conducente non è rimasto ferito gravemente, e una Peugeot 308, guidata dal trentenne di Racalmuto. Sul posto, oltre alla polizia e ai soccorsi, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l'uomo dalla sua auto, che nell'impatto è finita contro un muro. L'automobilista della Tiguan è stato portato in ambulanza all’ospedale Barone Lombardo, di Canicattì. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente.

