Agrigento, accusato di violenza sessuale da un'amica: assolto giovane agente penitenziario

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto l’assoluzione «perché il fatto non sussiste» di un agente della polizia penitenziaria agrigentino accusato di avere violentato sessualmente una donna. La vicenda risale all’estate 2021. L’uomo, 27 anni, era anche stato sospeso per due anni dal servizio in seguito alle accuse che gli erano state mosse. Ad accusare il poliziotto era stata una sua amica. Quest’ultima aveva raccontato di essere stata violentata in due occasioni nella stessa serata. La persona offesa ha raccontato di essersi recata in una casa a Porto Empedocle insieme alla sorella, all’agente e ad un altro amico. Poi le presunte violenze.

Durante il processo sono stati sentiti diversi testimoni, ma è stato fondamentale il racconto della vittima che, incalzata dalle domande del difensore di fiducia dell’agente di polizia penitenziaria, ha iniziato a confondersi e a dire più volte «non ricordo». L’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, ha sempre respinto ogni accusa. Dopo il rinvio a giudizio anche l’accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Gianluca Caputo, aveva chiesto l’assoluzione poiché non si era raggiunta la certezza della prova della responsabilità del ventisettenne. Troppi punti oscuri nella ricostruzione della vicenda, che hanno spinto anche l’accusa a chiedere l’assoluzione per l’imputato.

Adesso la Procura dovrà scegliere se impugnare la sentenza di assoluzione. Ma sembra quasi assodato che, essendoci stata anche la richiesta dell’accusa di assolvere l’agente di polizia penitenziaria, il processo si chiuda qui. Da valutare invece la posizione della donna che ha denunciato il suo amico, costringendolo a subire un processo, ad essere sospeso dal servizio ed alla pubblica umiliazione. L’assoluzione ha restituito serenità, ed anche il lavoro, al giovane agrigentino.

