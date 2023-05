Favara, il 13enne investito è ancora grave. Il sindaco: "Invito tutti ad una riflessione"

"Forza Gabriele". Si leva forte da Favara, comune agrigentino, un messaggio univoco di incoraggiamento per il ragazzo di 13 anni investito in via Conte Ruggero, nei pressi della villetta della pace tra sabato e domenica scorsa intorno a mezzanotte e mezza. Il piccolo Gabriele è ancora grave ed è stato trasferito all'ospedale Di Cristina di Palermo dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente dell'auto è un 18enne, neopatentato, che è risultato positivo all'alcol test. Dopo aver investito Gabriele si è allontanato, ma poi è tornato sul luogo dell'incidente dove c'erano i carabinieri.

Sono ore di apprensione a Favara e il sindaco, Antonio Palumbo, ha voluto rivolgere un pensiero per il giovane favarese, invitando tutti ad una riflessione: «A nome della collettività favarese - scrive il primo cittadino - manifesto la vicinanza alla famiglia del piccolo Gabriele, oggi ricoverato all'ospedale dei Bambini di Palermo. Attendiamo presto il suo ritorno in piena salute in città. La sua è una vicenda che colpisce tutti, così come il fatto che l'autore dell'incidente sia un altro giovane favarese, poco più grande di lui. Una vicenda drammatica - conclude - che speriamo avrà un esito al più presto positivo ma che ci dovrà indurre, non adesso, ad una riflessione come comunità».

«Non mollare», «Ti aspettiamo», «Forza piccolo». È questo il tenore dei tantissimi messaggi lasciati al social da chi conosce Gabriele, ma anche da chi pur non conoscendolo si unisce alle preghiere e alla vicinanza nei confronti della famiglia. Il 13enne gioca nel settore giovanile del Raffadali. Sulla pagina della squadra di calcio dilettante agrigentina si legge: «Forza Gabriele, non mollare. Da questa partita più difficile esci da vincitore, ti aspettiamo».

© Riproduzione riservata