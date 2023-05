Favara, neopatentato travolge tredicenne: il ragazzino grave in ospedale

Un ragazzino di 13 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e poi trasferito all'Ospedale dei bambini di Palermo dopo essere stato travolto da un’auto in corsa mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri in via Conte Ruggero, nei pressi della Villetta della Pace, a Favara. L’autore, un diciottenne, neopatentato, dopo essersi allontanato è ritornato sul luogo dell’incidente, dove ad attenderlo c’erano i carabinieri.

Il ragazzo, positivo all’alcol test, è stato denunciato per le ipotesi di reato di lesioni colpose e guida in stato di ebbrezza. Il tredicenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Agrigento dove nella notte è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici.

