Un vasto incendio è divampato in tarda serata ad Agrigento. Le fiamme e un fumo nero si sono levati alti dal centro città dove, per cause ancora da accertare, sarebbe andata a fuoco un'officina. I danni sarebbero ingenti.

Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento sono al momento al lavoro per spegnere l'incendio. La zona è stata inibita al passaggio di auto e persone.

Notizia in aggiornamento

