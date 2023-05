Canicattì, colpo grosso a casa di un imprenditore: rubati beni per 40 mila euro

Un piano ben studiato quello che ha colpito un imprenditore di 54 anni di Canicattì, nell'Agrigentino. Nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio alcuni ladri sono entrati nella sua abitazione portando beni per un valore non ancora del tutto stimato ma che dovrebbe essere di circa 40 mila euro.

I malviventi hanno approfittato dell'assenza dell'imprenditore e della sua famiglia per introdursi all'interno dell'appartamento sito nei pressi del centro. Indisturbati hanno portato via 8500 euro in contanti, una pistola da esposizione, una scacciacani Walther Pkk, 14 orologi di valore, gioielli in oro e una divisa da guardia zoofila.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale caserma che stanno adesso indagando sull'accaduto.

