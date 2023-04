Lampedusa, il piccolo Ismael affidato a una dottoressa palermitana del poliambulatorio

Ismael, il bimbo subsahariano di 6 mesi che ieri sera ha perso la mamma nel naufragio in area Sar italiana del barchino su cui viaggiavano verso Lampedusa, è stato temporaneamente affidato al medico rianimatore, una dottoressa, in servizio al poliambulatorio di Lampedusa.

La rianimatrice, che è di Palermo, si prenderà cura esattamente come ha fatto fin dall’arrivo nella struttura sanitaria del piccolo orfano, un bambino bellissimo che fin dalla notte ha emozionato e suscitato un grandissimo affetto in poliziotti, medici e lampedusani. La decisione è stata presa, dopo la richiesta del questore di Agrigento Emanuele Ricifari, dai Servizi sociali e dal tribunale per i minorenni di Palermo. Ed è proprio nel capoluogo siciliano, dove abita l’affidataria, che il piccino verrà presto portato.

