Migranti, Nadir ne salva 41: assegnato il porto di Lampedusa, a bordo anche una donna incinta

Il veliero Nadir della ong Resqship ha salvato 41 persone che si trovavano su un’imbarcazione instabile in area sar maltese.

Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Lampedusa. Tra i migranti recuperati anche una donna incinta ed un bambino di 4 anni. «La situazione nel Mediterraneo è drammatica. In poche ore il nostro equipaggio è stato informato di numerose emergenze in mare», spiega la ong.

Open Arms localizza gommone in pericolo con 38 migranti a bordo

L’imbarcazione Astral di Open Arms, salpata ieri da Lampedusa, ha individuato in serata un gommone in difficoltà con 38 persone a bordo. Lo rende noto il fondatore dell’ong, Oscar Camps, su Twitter. Secondo le prime informazioni sembra che i migranti siano partiti da Sfax, in Tunisia. Tra loro ci sarebbero anche 5 minori.

