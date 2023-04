Scontro tra due auto sulla Statale Agrigento-Raffadali, muore operatore ecologico di 29 anni

Ancora una tragedia sulle strade siciliane: un 29enne è morto in un incidente avvenuto lungo la strada statale 118, tra Agrigento e Raffadali. A scontrarsi frontalmente due autovetture, entrambe Volkswagen Golf.

Nell'incidente ha perso la vita Francesco Mannella, un operatore ecologico di 29 anni di Porto Empedocle. Scattati i soccorsi, sul posto sono giunte due ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Le condizioni di Mannella sono apparse subito gravi ed è stato trasferito con urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ma è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Nell’incidente sono rimaste ferite lievemente altre due persone, un 21enne e un 20enne. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. I mezzi sono andati distrutti.

