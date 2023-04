Licata, incendio all'interno di un magazzino: palazzo evacuato

Momenti di paura nella serata di ieri a Licata. Un vasto incendio è divampato all’interno di un magazzino in via Marocco. I residenti, allarmati dalle fiamme e dalla densa nube di fumo, hanno chiamato immediatamente contattato i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti i pompieri e alcune pattuglie di polizia.

Si è provveduto immediatamente a spegnere il rogo, mettere in sicurezza la zona ed evacuare il palazzo adiacente. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per alcune ore prima di estinguere totalmente le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si sarebbe sviluppato a causa, probabilmente, della canna fumaria otturata, ma sono comunque in corso accertamenti per stabilirne esattamente l’origine.

Diverse le famiglie che hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa, prima di poter rientrare nelle proprie abitazioni. La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell'intera area. Il magazzino ha subito danni ingenti.

© Riproduzione riservata