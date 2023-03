Licata, rissa fra giovani con un martello: le forze dell’ordine evitano il peggio

L’intervento congiunto, più che tempestivo, di carabinieri, polizia e guardia di finanza, ha evitato il peggio in corso Argentina, il lungomare della città di Licata, che soprattutto il sabato sera è pieno di gente di ogni età che passeggia a si rifugia nei ristoranti e nelle pizzerie della zona.

Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, che però attende una conferma definitiva visto che ci sono le indagini in corso per capire esattamente come è andata, ad un certo punto ci sarebbe stata una lite tra giovani ed uno di loro, armato di un martello, avrebbe provato a colpire gli altri. Ci sono state delle urla e qualcuno ha dato l’allarme.

Così, nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivate congiuntamente tre pattuglie: una dei carabinieri, una della polizia ed una della guardia di finanza. I rappresentanti delle forze dell’ordine hanno bloccato le persone coinvolte nella lite ed hanno riportato la calma. I più esagitati sono stati portati negli uffici della compagnia dei carabinieri che si trova a pochi metri di distanza da dove si è verificata la zuffa. A tutti sono stati chiesti i motivi per cui la discussione è degenerata e soprattutto per capire chi abbia estratto il coltello, ad un certo punto ed abbia tentato di ferire qualcuno.

Dalle prime indicazioni pare sia emerso ben poco. È stata provvidenziale la chiamata al 112 da parte di alcuni licatesi che hanno assistito alla scena ed hanno allertato le forze dell’ordine. Altrettanto provvidenziale è stato l’intervento di carabinieri e polizia, assieme alla Guardia di finanza che in batter d’occhio si sono riversati in corso Argentina. Un sabato qualunque avrebbe potuto trasformarsi in un giorno di tragedia se non fossero intervenuti miliari e poliziotti.

