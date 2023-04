Rissa tra tunisini e ivoriani nell'hotspot di Lampedusa, due i feriti

Una rissa tra tunisini e ivoriani all’interno dell’hotspot di Lampedusa è scoppiata, nel tardo pomeriggio di ieri, l’ennesima scaramuccia fra padiglioni e piazzale della struttura di primissima accoglienza. In due - dai 17 ai 18 anni - sono finiti al Poliambulatorio dove i medici hanno suturato le lievi ferite da taglio che hanno riportato al volto e al torace. G

uariranno nel giro di pochi giorni e non è stato necessario disporre il loro trasferimento in strutture ospedaliere. Dopo i controlli sanitari e le medicazioni, i due giovani migranti sono stati riaccompagnati in contrada Imbriacola.

