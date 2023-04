Naro, avvelenati sei cani: quattro sono morti, in due sopravvivono con la lavanda gastrica

Sei cani sono stati avvelenati a Naro, in via Papa Paolo VI, nel quartiere San Gaetano. Per quattro di loro non c’è stato nulla da fare, sono morti tra atroci sofferenze e altri due cuccioli sono stati portati da due ragazzi al rifugio Hope di Agrigento e sono stati sottoposti urgentemente alla lavanda gastrica.

Ed è forte la denuncia dei volontari del rifugio nella loro pagina Facebook: «L’avvelenamento è una delle torture più atroci che si possano infliggere a delle anime innocenti. Stanno arrivando in clinica veterinaria ma non sappiamo sinceramente se sia già troppo tardi… A te che hai compiuto questo gesto spero ti arrivino tutti i pensieri negativi di tutte le brave persone che insieme a noi pregheranno affinché ci sia anche soltanto una speranza per salvarli».

