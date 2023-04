Agrigento, furto in casa al Villaggio Mosè: rubati gioielli e orologi di marca

I ladri sarebbero entrati in casa forzando la finestra di un balcone. Una volta dentro l'appartamento, che si trova in una traversa di viale Cannatello al Villaggio Mosè, hanno fatto man bassa di tutti gli oggetti di valore trovati tra cui bracciali d'oro, anelli, orecchini, Swarovski. I malviventi hanno rubato anche orologi di marca. È un colpo da almeno 5 mila euro quello subito da una famiglia agrigentina.

Ma la conta dei danni è ancora in corso e l'entità del bottino è solo frutto di una prima stima e rischia di essere più alto vista la grande quantità di preziosi portati via. La proprietaria, una donna di 72 anni, sta ancora verificando cosa manca in casa. È stata lei a denunciare l'accaduto chiamando la polizia appena rincasata. Una volta aperta la porta l'amara sorpresa: oggetti per terre, stanze a soqquadro, uno scenario sconvolgente.

Intanto, è partita la caccia ai ladri da parte degli agenti della polizia. Si dovrà verificare se qualcuno in zona ha notato la presenza di persone sospette e se ci sono telecamere che possano aver ripreso i malviventi.

