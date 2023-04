Canicattì: a fuoco parte esterna di un bar, distrutta una tettoia. Indagini

Incendio nella parte esterna di un bar a Canicattì. Ad andare a fuoco, in una traversa di viale della Vittoria, la tettoia in plastica dell’attività commerciale, un vaso e una botte di legno. A dare l'allarme, sono stati alcuni residenti dello stabile che, oltre a telefonare ai vigili del fuoco, hanno deciso di intervenire immediatamente per spegnere le fiamme, in attesa dei pompieri. Le fiamme hanno provocato danni anche al prospetto del palazzo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e gli agenti del commissariato di Canicattì che hanno avviato le indagini. I poliziotti hanno ascoltato il proprietario del locale e sarebbero state acquisite le immagini di alcune telecamere di impianti di videosorveglianza collocate nei pressi del bar.

Tutte le piste sono aperte: si dovrà chiarire se si è trattato di un raid vandalico o di una vera e propria intimidazione.

© Riproduzione riservata