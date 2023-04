La bimba di 4 anni morta in ospedale, fissati i funerali a Sambuca

Sono stati fissati per lunedì pomeriggio alle 15.30, nella chiesa della Concezione di Sambuca di Sicilia, i funerali della piccola Alessia Gabriela Nigel, la bambina di 4 anni morta nei giorni scorsi all’ospedale di Sciacca dove era arrivata con febbre alta.

Questa mattina è stata effettuata l’autopsia sul corpo della bambina, disposta dalla procura della Repubblica di Sciacca, che indaga per appurare eventuali responsabilità da parte degli operatori sanitari che si sono occupati, a vario titolo, di Alessia dopo il suo arrivo in ospedale e il ricovero nel reparto di Pediatria. Al termine dell’autopsia, il corpo della bimba è stato riconsegnato ai familiari. La procura al momento ha iscritto nel registro degli indagati sei operatori sanitari. Per quanto riguarda le risultanze dell’autopsia, bisognerà attendere le risultanze di alcune analisi specifiche. Il sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio ha proclamato, per lunedì, in concomitanza con i funerali della bambina, il lutto cittadino.

