Canicattì, 53enne di Ravanusa muore dopo l'intervento in ospedale: aperta un'inchiesta

Una donna di 56 anni, Luisa D'Angelo, di Ravanusa, è morta dopo un'operazione chirurgica eseguita all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Tornata dalla Germania proprio per sottoporsi all'intervento, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate fin alla morte. Per far luce sulla tragedia la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, subito dopo l'esposto dei familiari della vittima.

A presentare la denuncia è stato il marito. Gli inquirenti hanno delegato i carabinieri disponendo l’acquisizione della cartella clinica della donna. La salma si trova adesso all’obitorio dell’ospedale dove sarà eseguita l’autopsia nei prossimi giorni.

Secondo una prima ricostruzione, la cinquantaseienne avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento nel reparto di ostetricia e ginecologia. Operazione che sarebbe andata anche per il verso giusto fino però ad un repentino peggioramento delle condizioni. Poi il decesso avvenuto ieri mattina.

