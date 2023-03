Incendio in un appartamento ad Aragona, distrutte 2 abitazioni: 3 persone in salvo, residenti in fuga

Tragedia sfiorata la scorsa notte ad Aragona dove un incendio ha distrutto due abitazioni. Intorno all'una di notte, in un appartamento del secondo piano di via Vittorio Colonna è divampato un rogo. In casa c'erano due coniugi di 55 e 57 anni che hanno immediatamente avvertito i vigili del fuoco e sono usciti dalla propria abitazione.

Le fiamme, però, hanno distrutto tutto ciò che si trovava all'interno e hanno raggiunto anche il piano inferiore dove si trovava un'ottantaduenne. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i militari dell’Arma della stazione cittadina. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in salvo anche la pensionata.

Dopo aver spento il rogo, i carabinieri hanno cercato di ricostruire l'incidente e, secondo prime informazioni, sembrerebbe che le fiamme siano scaturite dal malfunzionamento di uno scaldasonno presente nella camera da letto dei coniugi. Ingenti i danni con le due abitazioni completamente distrutte. Scene di panico tra i residenti: in molti sono scesi in strada preoccupati per le alte fiamme e il denso fumo nero che si è propagato nella zona.

