Agrigento, scontro tra auto in contrada Fondacazzo: feriti due anziani

Un grave incidente si è verificato ad ora di pranzo ad Agrigento. A scontrarsi frontalmente, in contrada Fondacazzo, probabilmente anche a causa dell'asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore, sono state due autovetture Fiat, una Panda e una Cinquecento X. All'interno dei due abitacoli c'erano cinque persone anziane, due di loro sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale San Giovanni Di Dio della città dei templi.

A riportare le conseguenze peggiori un uomo che si trovava all'interno della Fiat Panda che, dalle prime informazioni che trapelano, avrebbe sfondato con la testa il parabrezza. L'altro ferito, che si trovava nella Fiat 500 X, non sarebbero in pericolo di vita. Conseguenze meno gravi per gli altri tre passeggeri della 500.

Presenti sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri di Agrigento che stanno effettuando i rilievi per determinare la dinamica del sinistro.

