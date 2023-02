Agrigento, vettura provoca incidente e fugge: feriti due ragazzi. Si cerca l'automobilista

Ad Agrigento è caccia all'automobilista che avrebbe causato la caduta di uno scooter e il conseguente ferimento di due ragazzi che erano in sella al mezzo a due ruote. L'episodio è avvenuto lungo il viale dei Caduti di Marzabotto, nel quartiere di Villaseta. I due giovani, di 20 e 16 anni, viaggiavano sul ciclomotore quando si sono visti sorpassare da un'auto che ha tagliato loro la strada. Il ragazzo alla guida dello scooter, per evitare un terribile impatto, ha provato a frenare e cambiare direzione ma i due sono caduti per terra.

Nell’impatto con l'asfalto hanno riportato vari traumi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ma visti i traumi riportati hanno trasportato i due ragazzi al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. I due ragazzi hanno rilasciato la testimonianza. L’automobilista, stando alla prima ricostruzione, non avrebbe rispettato la segnaletica, e, dopo la caduta dello scooter con i due ragazzi sarebbe fuggito senza prestare soccorso. Gli agenti hanno avviato le indagini per identificare il pirata della strada.

