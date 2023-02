Nuova raffica di sbarchi a Lampedusa, in poche ore oltre 400 arrivi

Altri 253 migranti, con 4 diverse imbarcazioni, sono stati soccorsi delle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria. Salgono a 8, con complessivi 411 migranti, gli sbarchi registrati dalla notte scorsa. In acque portuali, la motovedetta V7007 delle Fiamme gialle ha agganciato un’imbarcazione di legno di 12 metri con a bordo 128 (3 donne e 2 minori) persone originarie di Bangladesh, Costa d’Avorio, Camerun, Ghana, Eritrea, Gambia, Pakistan, Senegal, Siria, Egitto, Somalia, Sudan. Il peschereccio, secondo quanto riferito dai profughi, è salpato alle ore 20 di lunedì da Zawya in Libia. Da Sfax, in Tunisia, si sono invece mossi i barchini a bordo 41, 35 (6 donne e 1 minore) e 49 (10 donne e 3 minori) che hanno riferito di essere originari di Costa d’Avorio, Burkina Faso, Camerun e Ghana.

