Incidente a Racalmuto, perde la vita un ex carabiniere: la causa forse un malore

Incidente mortale a Racalmuto. A perdere la vita un uomo di 61 anni, Arcangelo Mattina, che è finito, mentre era a bordo della sua vettura, contro un furgone parcheggiato.

La tragedia è avvenuta intorno alle ore 14, in via Roma. L'uomo ha perso il controllo dell'auto con molta probabilità a causa di un malore.

Sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre il personale del 118, che nonostante i tentativi di soccorso non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Era stato anche fatto atterrare un elicottero per trasportare l'uomo in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.

