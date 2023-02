Bambino rischia di soffocare per i coriandoli di Carnevale: assessore-soccorritore lo salva

A causa di alcuni coriandoli che gli erano stati lanciati contro e gli erano finiti in bocca un bambino di 6 anni ha rischiato di soffocare. È accaduto lungo viale Vittorio Emanuele, a Montallegro, in provincia di Agrigento, durante le sfilate di Carnevale. A mobilitarsi, salvando il bimbo, è stato l’assessore comunale Giuseppe Cinquemani, che è anche un soccorritore del 118. L'amministratore era assieme al sindaco Giovanni Cirillo, entrambi sono intervenuti per evitare la tragedia. Con le opportune manovre, Cinquemani è riuscito a liberare le vie respiratorie del piccolo.

Il fatto è avvenuto ieri sera, domenica 19 febbraio. Lo stesso assessore-soccorritore oggi ha voluto dare un consiglio a tutti, attraverso un post su Facebook. «Mi sento in dovere - ha scritto Cinquemani - attraverso questo post di dare un consiglio di autista soccorritore del 118, visto l’episodio di ieri sera che stava per finire in tragedia con dei semplici coriandoli e che ha visto coinvolto un bambino di 6 anni. Evitiamo di tirare in faccia pugni di coriandoli…. ieri sera mentre giocavano ingenuamente a tirarsi coriandoli un bambino ha rischiato di soffocare. Divertiamoci in sicurezza».

L'assessore ha anche postato una fotografia eloquente che qui riproponiamo

