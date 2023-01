Lutto nel mondo dell'avvocatura ad Agrigento: è morto Antonio Rubino, per tanti anni operativo nel settore delle esecuzioni e come fiduciario per alcuni istituti di credito. Anche il nipote, Gigi, è avvocato.

Aveva 91 anni ed era uno dei decani della professione. Nel 2016 era stato premiato dall'Ordine degli avvocati di Agrigento con la toga di platino in occasione dei sessanta anni di iscrizione. Antonio Rubino è stato impegnato nel corso della sua vita in diverse iniziative di solidarietà.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto esprimere le condoglianze, vicinanza alla famiglia e testimoniare la professionalità e le doti professionali dell'uomo. Calogerina Simone su Facebook ha scritto: "Sentite condoglianze alla famiglia, una persona veramente umana e professionale". E ancora Lidia Campanile: "Mi spiace tantissimo. Serio professionista e persona. Condoglianze alla famiglia". Per Giuggiola Somene, l'avvocato Antonio Rubino è stata una "Persona seria, garbata, sensibile, un vero signore. Un caro affettuoso abbraccio alla moglie Lilly Di Mino ed ai figli. Condoglianze a tutta la famiglia". "Condoglianze Gigi sono stato suo cliente e ne ho apprezzato le doti umane e professionali", ha scritto Vittorio Marino.

I funerali si svolgeranno sabato ad Agrigento nella basilica dell’Immacolata alle 16.

© Riproduzione riservata