Alessandria della Rocca, trovata in una casa disabitata una pistola pronta a sparare

Una pistola semiautomatica calibro 6,35, marca "fratelli Galesi - Brescia" con cinque proiettili nel caricatore e pronta all’uso e matricola abrasa è stata rinvenuta all’interno di un immobile disabitato in territorio di Alessandria della Rocca, nell’Agrigentino. A ritrovarla è stato un bracciante agricolo di Alessandria della Rocca di 35 anni. L’uomo ha avviato da poco la ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà e durante i lavori ha notato un sacchetto di plastica. Incuriosito lo ha aperto e al suo interno ha trovato l’arma, pronta all’uso. Ha subito chiamato i carabinieri della locale stazione che hanno allertato i colleghi della compagnia di Cammarata che hanno sequestrato la pistola.

Il bracciante agricolo, che è risultato incensurato, non ha idea di come quell'arma possa essere finita nell’abitazione. Accertamenti verranno fatti su eventuali impronte presenti e se l’arma è stata usata per commettere qualche crimine. È possibile che il possessore abbia ritenuto quella casa abbandonata un luogo sicuro per nascondere la pistola non pensando che un giorno sarebbe stata ristrutturata

© Riproduzione riservata