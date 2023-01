Incidente ad Agrigento, schianto sul viadotto Garibaldi: una donna ferita

Ancora incidenti ad Agrigento, con una persona rimasta ferita e trasportata in codice rosso in ospedale. Il sinistro è avvenuto intorno alla mezzanotte sul viadotto Garibaldi, già in passato teatro di scontri e purtroppo anche di tragedie sulla strada.

Coinvolta una donna di 47 anni, a bordo di una Fiat 600, che avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da stabilire. L'impatto contro il guard rail è stato molto forte: la vittima è stata trasportata all'ospedale di Agrigento in codice rosso ma per fortuna i successivi accertamenti hanno escluso la riserva sulla vita, e non è dunque in gravi condizioni. Sull'incidente indaga il personale dell'infortunistica della polizia municipale.

Ieri sulla statale 189, non distante, altre quattro persone erano rimaste ferite dopo uno schianto contro due mucche: anche in questo caso nessuno è in gravi condizioni.

