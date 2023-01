Con l'auto contro un muro a Ribera, non ce l'ha fatta Gateano Bordonaro: morto in ospedale

Gaetano Bordonaro non ce l'ha fatta. Il commerciante 43enne, ricoverato d'urgenza nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dopo un incidente stradale a Ribera, è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto della sua Nissan X-Trail contro il muro perimetrale di un’abitazione e poi contro due auto parcheggiate lungo la strada.

L’incidente, che non ha coinvolto altre auto di passaggio e su cui stanno indagando i militari dell’Arma del Nor della compagnia di Sciacca, è avvenuto intorno alle 6,20 di mercoledì scorso in piazza Zamenhof, in pieno centro abitato. Si suppone che Bordonaro abbia avuto un aneurisma cerebrale, e che questo fatto abbia causato l'incidente.

Una volta appurato quali fossero le condizioni dell'uomo, i soccorritori intervenuti sul posto lo hanno trasferito con l’ambulanza del 118 a Palermo, dove però ieri è morto. Proprietario di un bar, il 43enne era sposato e aveva 3 figli.

Su Facebook lo ricordano amici e familiari. "La vita è bellissima ma nello stesso tempo molto crudele. Ciao Ziu Ta' come ti chiamavo sempre! Ci mancherai riposa in pace", si legge. E ancora: "Apprendo appena adesso della morte di Gaetano Bordonaro, gentile, educato e sempre allegro. Mi associo al dolore della famiglia e prego il buon Dio che dia serenità ai suoi cari".

© Riproduzione riservata