Incidente a Ribera, un 45enne si schianta contro il muro di una casa: grave in ospedale

Ancora un grave incidente in provincia di Agrigento. Un uomo di 45 anni, residente a Ribera, è rimasto ferito in uno schianto ieri mattina, mentre era al volante della sua Nissan X-Trail che, per cause non chiare. L'urto è stato violentissimo: l'auto s’è schiantata contro il muro di un’abitazione della cittadina e poi, pare di rimbalzo, contro due autovetture parcheggiate lungo la pubblica via. La prognosi è riservata ed è in pericolo di vita.

Il personale del 118 ha soccorso il quarantacinquenne, che è stato trasferito in codice rosso e con riserva sulla vita nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove i medici hanno confermato la gravità della situazione e dove l'uomo si trova ancora e sempre in prognosi riservata.

In piazza Zmenhof, dove è avvenuto il sinistro, sono intervenuti i carabinieri di Sciacca, che hanno effettuato i rilievi per quello che, ad oggi, sembra un incidente autonomo ma con le cause ancora tutte da chiarire.

