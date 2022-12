Topi d'appartamento a Canicattì: rubati monili d'oro e una Nintendo switch

Non si fermano a Canicattì i cosiddetti "topi di appartamento". Nella mattinata di ieri, ladri si sono introdotti in una casa in via Fasci Siciliani. In quel momento i proprietari, un cameriere di 36 anni e la sua famiglia, non erano in casa e, approfittando della loro assenza, i malviventi hanno fatto razzia di gran parte dei gioielli che hanno trovato nell'abitazione. Indisturbati, hanno messo a soqquadro l'appartamento e hanno portato via un bracciale di perle, tre collane d'oro, due fedi nuziali e altri monili. Ma i ladri, a quanto pare, non erano interessati solo ai gioielli: hanno rubato, infatti, anche una console Nintendo Switch.

La vittima del furto ha sporto denuncia presso i carabinieri di Canicattì che stanno adesso portando avanti le indagini verso ignoti per l'ennesima intrusione in case private nella cittadina agrigentina che stavolta ha causato un danno di oltre tremila euro.

