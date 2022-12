Sciacca, sacchetto con un cane morto vicino alla casa del presidente del Consiglio comunale

I carabinieri di Sciacca indagano sul ritrovamento, avvenuto davanti alla casa di campagna del presidente del Consiglio comunale ed ex sindaco Ignazio Messina, in contrada Cutrone, di un sacchetto con un cane morto, in decomposizione. È stato lo stesso Messina, rincasando, ad accorgersi della presenza del sacchetto. Ha avvisato i carabinieri, sporgendo denuncia. L'animale, come accertato da un medico del servizio veterinario, era sprovvisto di microchip.

Messina, contattato da Gds.it, ha detto di avere deciso per il momento di non rilasciare dichiarazioni e di lasciare svolgere le opportune indagini ai carabinieri.

