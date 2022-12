Drammatico incidente a Favara, diciannovenne in gravissime condizioni

Ancora un gravissimo incidente nella provincia di Agrigento, con un ragazzo di 19 anni in gravissime condizioni, trasferito in elisoccorso a Palermo, a "Villa Sofia", proprio per la delicatezza del quadro clinico.

Il giovane era a bordo di una Fiat Seicento, guidata da un suo amico di 23 anni, che si è scontrata, in via Aldo Moro, contro un Suv Bmw, nella notte tra domenica e ieri. L'impatto è stato devastante: l'utilitaria si è più volte ribaltata, distruggendosi.

La dinamica è ancora tutta da stabilire. I feriti sono state soccorsi dal persona delle ambulanze del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale e i militari dell’Arma. Illeso il 41enne a bordo del Suv, qualche trauma per il 23enne alla guida della Seicento, che è ricoverato all'ospedale di Agrigento, mentre il 19enne è subito apparso in gravi condizioni ed è stato immediatamente trasferito con l'elicottero a Palermo.

