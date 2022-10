Oltre mille migranti nell'hotspot di Lampedusa, 560 saranno trasferiti

Sono 1.139 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto per oggi il trasferimento di 560 persone. Si cerca di alleggerire le presenze perche le condizioni del mare sono tipicamente estive e si teme un nuovo, massiccio, esodo dalle coste tunisine. Per la mattinata, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, sono in partenza 110 migranti. In serata, con la stessa destinazione, ne partiranno altri 450.

Intanto, la Ocean Viking di Sos Mediterranee ha soccorso 32 persone da un’imbarcazione di sei metri in acque internazionali al largo di Malta, con forti segni di disidratazione, stanchezza e gravi ustioni, dopo tre giorni trascorsi in mare, senza cibo. A bordo ora 234 migranti. Sono 180, invece, sull'altra nave ong nel Mediterraneo centrale, la Humanity1.

