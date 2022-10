La tragedia dei migranti a Lampedusa, il mare restituisce il sesto cadavere

Il cadavere di un immigrato è stato ripescato, a diverse miglia di distanza dalla costa di Lampedusa, da una motovedetta della Capitaneria di porto che si sta dirigendo verso il molo Favarolo del porto. E’ il sesto corpo recuperato negli ultimi tre giorni davanti alle coste dell’isola.

Intanto, quattro cadaveri, quelli di due uomini e altrettante donne recuperati al largo di Lampedusa giorno 24, verranno trasferiti stasera con il traghetto Novelli. La motonave, su disposizione della Prefettura di Agrigento, imbarcherà da Cala Pisana anche 500 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Le salme, dopo che giungeranno a Porto Empedocle, dovrebbero essere trasferite ai cimiteri di Palma di Montechiaro e Favara per la tumulazione.

Il procuratre di Agrigento: «L'obiettivo è catturare i trafficanti e gli scafisti»

«L’incontro è servito per mettere a punto le indagini e le procedure, in modo da non sovrapporci e arrivare il più velocemente possibile all’obiettivo di catturare, quando è possibile, i trafficanti, gli scafisti o individuare eventuali altre responsabilità. L’incontro è stato proficuo visto la partecipazione della Squadra Mobile di Agrigento, del persone della Guardia di finanza e della Guardia costiera». Lo ha detto il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella al termine del vertice svolto nella sala conferenza dell’aeroporto di Lampedusa. «Quello che chiediamo per contrastare queste attività è la presenza di maggiori interpreti a disposizione delle forze di polizia su questa isola che continua ad essere un territorio di frontiera - ha aggiunto Vella - . Gli interpreti servono per ricostruire fatti di reato e catturare presunti colpevoli, altrimenti siamo ciechi e sordi. Attualmente sono proprio gli interpreti quello che ci manca di più».

