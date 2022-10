Altri 41 migranti  sbarcano a Lampedusa nella notte, in 709 all'hotspot

Sono 41 i migranti soccorsi dalla motovedetta V821 della Guardia di finanza al largo di Lampedusa. Nel gruppo, partito da Sfax in Tunisia con un barchino di 6 metri, anche 7 donne e 3 minori. I migranti, da poco giunti al molo Favarolo, hanno dichiarato di essere originari di Camerun, Nigeria, Costa d’Avorio, Gambia, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal e Mali.

Ieri, sull’isola, si erano registrati 6 sbarchi con un totale di 227 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti 709 ospiti, a fronte di 350 posti disponibili. Per la mattinata, secondo le disposizioni della Prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di 110 migranti con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

