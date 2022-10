Altri due sbarchi in poche ore a Lampedusa, c’è anche una donna incinta

Altri 64 migranti, su due diverse imbarcazioni, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa. Due donne - una incinta e una cardiopatica - sono state portate al Poliambulatorio. Salgono a 3, con 101 persone, gli approdi registratisi a partire dalla mezzanotte. Sul primo barcone, soccorso questo pomeriggio, c’erano 30 egiziani, tunisini e marocchini. Nel gruppo, partito da Gabasi in Tunisia, anche 8 donne e 5 minori. Sull’altra imbarcazione erano invece in 34, fra cui 6 donne. Hanno dichiarato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, e di essere originari di Guinea, Costa d’Avorio, Gambia, Camerun, Senegal e Ghana.

Intanto, su segnalazione di Alarm Phone, la nave Geo Barents di Mdf ha soccorso oggi un gommone con 46 persone in pericolo, tra cui 16 minori, in fuga dalla Libia. Lo rende noto su Twitter Mediterranea, spiegando che bordo della nave ci sono ora 177 superstiti.

© Riproduzione riservata